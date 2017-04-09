Рожденная на высоте 13 километров: стюардессы приняли роды у пассажирки во время полета (фото)

Стюардессы рейса Turkish Airlines приняли роды у женщины во время полета на высоте 12 800 метров, пишет ВВС.

Издание сообщает, что самолет направлялся из столицы Гвинеи Конакри в Стамбул. В авиакомпании, комментируя прятное пополнение среди пассажиров, заявили, что экипаж самолета заметил, что женщине стало больно, как оказалось у нее начались схватки.

Принимать роды экипажа также помогали и пассажиры самолета. Новорожденную пассажирку самолета назвали Кадіжу (Kadiju).

Издание отмечает, что большинство авиакомпаний позволяет беременным женщинам путешествовать до 36 недель беременности, но требуют подписанное письмо от доктора с 28-й недели, который подтверждает предполагаемую дату родов.