Рожденная на высоте 13 километров: стюардессы приняли роды у пассажирки во время полета (фото)
09:51, 09 апреля 2017Мир
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Новорожденную пассажирку самолета назвали Кадижу.
Принимать роды стюардессам также помогали и другие пассажиры рейса / TURKISH AIRLINES
Стюардессы рейса Turkish Airlines приняли роды у женщины во время полета на высоте 12 800 метров, пишет ВВС.
Издание сообщает, что самолет направлялся из столицы Гвинеи Конакри в Стамбул. В авиакомпании, комментируя прятное пополнение среди пассажиров, заявили, что экипаж самолета заметил, что женщине стало больно, как оказалось у нее начались схватки.
TURKISH AIRLINES
Принимать роды экипажа также помогали и пассажиры самолета. Новорожденную пассажирку самолета назвали Кадіжу (Kadiju).
TURKISH AIRLINES
Издание отмечает, что большинство авиакомпаний позволяет беременным женщинам путешествовать до 36 недель беременности, но требуют подписанное письмо от доктора с 28-й недели, который подтверждает предполагаемую дату родов.
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