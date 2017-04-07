Япония продлит санкции против Северной Кореи на два года

09:28, 07 апреля 2017
Мир
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Санкции против КНДР предусматривают полный запрет на импорт произведенных в Сереной Корее товаров, а также заход в порты Японии судов под флагом этого государства.

Иллюстрация REUTERS

Токио продлит на два года односторонние санкции в отношении Северной Кореи, сообщает Прайм со ссылкой на японское агентство Киодо. 

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"Санкции против КНДР предусматривают полный запрет на импорт произведенных в Сереной Корее товаров, а также заход в порты Японии судов под флагом этого государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против КНДР введены ряд ограничительных мер по решениям Совета Безопасности ООН. Япония применяет и собственные меры влияния из-за непрекращающихся ядерных испытаний и ракетных разработок Пхеньяна.

Отношения двух стран усугубляет тупик в переговорах о судьбе подданых Японии, которые были похищены Северной Кореей в 70-80-х годах прошлого века. В феврале 2016 года Пхеньян прекратил повторное расследование по этому вопросу в ответ на санкции со стороны Токио, направленные на прекращение северокорейских ракетных и ядерных испытаний.

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Теги: #Япония#КНДР