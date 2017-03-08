Совет Безопасности ООН осудил запуски ракет Северной Кореей
Совет безопасности ООН принял заявление, которым осуждает запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 6 марта.
Как сообщает Reuters, в заявлении члены СБ ООН высказывают озабоченность политикой Пхеньяна.
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Совбез подчеркивает, что «подобные действия КНДР направлены на развитие системы средств доставки ядерного оружия, увеличивают напряженность в регионе и риск развертывания региональной гонки вооружений».
Кроме того в заявлении отмечается, что в связи с запусками Совбез может принять «дополнительные серьезные меры».
Как сообщал УНИАН, КНДР 6 марта осуществила запуск четырех баллистических ракет на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.
Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, потенциальной целью ракет были американские военные базы в Японии.
К осуждению северокорейских ракетных испытаний также присоединились правительства Германии и США. Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан.