Совет Безопасности ООН осудил запуски ракет Северной Кореей

Как сообщает Reuters, в заявлении члены СБ ООН высказывают озабоченность политикой Пхеньяна.

Читайте также"Отработка ударов по базам США": в КНДР назвали цель запусков ракет

Совбез подчеркивает, что «подобные действия КНДР направлены на развитие системы средств доставки ядерного оружия, увеличивают напряженность в регионе и риск развертывания региональной гонки вооружений».

Кроме того в заявлении отмечается, что в связи с запусками Совбез может принять «дополнительные серьезные меры».

Как сообщал УНИАН, КНДР 6 марта осуществила запуск четырех баллистических ракет на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.

Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, потенциальной целью ракет были американские военные базы в Японии.

К осуждению северокорейских ракетных испытаний также присоединились правительства Германии и США. Американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан.