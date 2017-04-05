Тиллерсон: Россия и Иран несут моральную ответственность за химическую атаку в Сирии

Россия и Иран несут "огромную моральную ответственность" за гибель мирных жителей в Сирии в результате применения химического оружия. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Дождь со ссылкой на The Hill.

Он призвал Россию и Иран следовать условиям мирных договоренностей и "использовать их влияние" на Асада для предотвращения дальнейших химических атак.

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"Мы снова призываем Россию и Иран использовать свое влиение на сирийский режим, чтобы убедиться, что подобная ужасающая атака никогда не повторится. Как самопровозглашенные гаранты соглашения, заключенного в Астане, Россия и Иран также несут огромную моральную ответственность за эти смерти", - заявил Тиллерсон.

"Хотя мы продолжаем следить за этой ужасной ситуацией, уже ясно, что Башар Асад действует именно так - с жестоким нескрываемым варварством", - сказал он.

"Те, кто его поддерживает, включая Россию и Иран, не должны питать никаких иллюзий по поводу Асада или его намерений. Любой, кто использует химическое оружие для нападения на собственный народ, демонстрирует полное безразличие к порядочности и должен ответить за это", - добавил госсекретарь.

Как сообщал УНИАН, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил о гибели 67 человек и 300 раненых. По данным прооппозиционного телеканала Orient News, количество жертв составляет 100 человек.

Вместе с тем, командование сирийской армии отвергает причастность к осуществлению химической атаки в Идлибе.

Ситуацию с химической атакой в Сирии завтра, 5 апреля, рассмотрит Совет безопасности ООН.