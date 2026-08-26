Венгрия объявила Россию угрозой: страна продолжает менять политику Орбана

Страна заявила о поддержке суверенитета Украины.

Правительство Венгрии официально осудило военную агрессию России и заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Издание Politico отметило, что это резкий разрыв с пророссийской политикой бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

"Действия России представляют угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка", – говорится в документе, который венгерское правительство утвердило для своей делегации на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2026 года. Также там отмечается, что действия России подвергают венгерское меньшинство в Закарпатье Украины "серьезной опасности".

В документе Венгрия признала право Украины на самооборону. А также поддержала переговоры, направленные на "устойчивый мир и долгосрочные гарантии безопасности".

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Авторы напомнили, что после парламентских выборов, на которых партия бывшего премьер-министра Виктора Орбана проиграла, Венгрия начала последовательно менять внешнюю политику. Восстановление связей с Брюсселем позволило стране разморозить помощь в размере 16,4 млрд евро. Венгрия также сняла вето на финансирования оружия для Украины.

Венгрия пересматривает договор о строительстве АЭС

Добавим, что также может измениться атомная программа Венгрии. В августе в Венгрии объявили, что готовятся пересмотреть сотрудничество с российским "Росатомом" по программе расширения венгерской АЭС "Пакш" и строительства двух энергоблоков.

По словам премьер-министра Петера Мадьяра, один из энергоблоков должен был заработать уже в 2024 году, но этого не произошло. Мадьяр добавил, что его правительство проводит полный пересмотр проекта, включая вопросы его финансирования.

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