США против участия Асада в выборах президента Сирии - постпред в ООН

США считают неприемлемым участие президента Сирии Башара Асада в выборах, которые могут состояться в стране в будущем.

Об этом заявила журналистам постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя высказывания госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что судьбу Асада должен решить сирийский народ, передает ТАСС.

"Нет, это не означает, что мы примем это (его участие в выборах - ред.). Мы не думаем, что народ Сирии хочет видеть Асада у власти", - сказала дипломат. По ее словам, США продолжат "решительно осуждать действия Асада" на посту главы государства, считая его "военным преступником" и видя в нем препятствие для мирного урегулирования конфликта в Сирии.

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"Он продолжает оставаться на нашем радаре из-за того, что он делает", - отметила Хейли, добавив, что Вашингтон также обеспокоен поддержкой, которую сирийский президент получает со стороны Ирана и России.

Отвечая на вопрос о приоритетах американской администрации в Сирии, она повторила высказанную ранее позицию о том, что для США одинаково важна и борьба с террористической группировкой "Исламское государство", и поддержка усилий по мирному урегулированию конфликта. Как заявила Хейли, Вашингтон также сосредоточен на обеспечении ответственности за совершенные за шесть лет конфликта преступления и борьбе с иранским влиянием в Сирии.

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При этом она подчеркнула, что Вашингтон не видит в Башаре Асаде возможного партнера в борьбе с ИГ или в усилиях по урегулированию внутреннего конфликта в Сирии.

По словам Хейли, ориентиром для США являются переговоры, которые ведутся под эгидой ООН в Женеве. Она выразила поддержку усилиям специального посланника генерального секретаря всемирной организации Стаффана де Мистуры, который является посредником между делегациями правительства Сирии и оппозиции. По ее словам, в ходе дискуссий в Женеве удалось "заложить новую основу" для урегулирования конфликта.