Келлог рассказал, каковы отношения между Трампом и Зеленским

Он утверждает, что их отношения носят скорее дипломатический, чем личный характер.

Президент США Дональд Трамп уважает украинского лидера Владимира Зеленского, хотя и неохотно. Они очень похожи, поэтому у них непростые отношения. Об этом рассказал бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью блогерше Рамине Эсхакзай.

По его словам, Зеленский и Трамп имеют схожие характеры и во многом ведут себя одинаково. Из-за этого между ними возникает своеобразное противостояние - они как будто отталкиваются друг от друга, как два магнита.

"С обеих сторон присутствует некое неохотное уважение к тому, что сделал каждый из них. Я думаю, что они оба очень похожи. У них очень похожие характеры. И они даже говорят примерно одинаково. Поэтому это как два магнита. Если поставить два магнита друг против друга, они отталкиваются. И это вы видите в их отношениях", - сказал генерал.

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Он утверждает, что их отношения носят скорее дипломатический, чем личный характер. В то же время он добавил, что Трамп, несмотря ни на что, испытывает к Зеленскому определенное уважение.

"К президенту Зеленскому есть некоторое неохотное, но уважение", - заявил Келлог.

Заявления Трампа об Украине

Ранее Трамп направил Зеленскому поздравление с 35-й годовщиной независимости Украины. Текст письма Зеленский опубликовал в Х.

В письме Трамп упомянул о "прочной дружбе" между Киевом и Вашингтоном, а также отметил, что "благодаря мужественным, отважным и талантливым людям" Украина построила великую страну.

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