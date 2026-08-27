Ученые обнаружили окаменелость морского существа, старшего динозавров на 200 миллионов лет

Команда обнаружила поразительные различия при сравнении анатомии древнего экземпляра с анатомией современных криноидей.

Окаменелость Crinoidea, обнаруженная не в полевых условиях, а в небольшом музее Монреаля, ошеломила палеонтологов тем, что сохранила мягкие ткани и нежные трубчатые ножки на удивительные 450 миллионов лет. Об этом пишет The Daily Galaxy.

По данным исследователей из Университета Оклахомы, это всего лишь второй экземпляр криноидея, когда-либо обнаруженный с неповрежденными мягкими тканями, и, безусловно, самый старый.

Отмечается, что морские лилии, дальние родственники морских звезд, напоминающие цветы на стеблях, уже процветали на некоторых из самых ранних коралловых рифов Земли задолго до того, как по планете появились первые динозавры. Для палеонтологов их окаменелости дают ценную информацию о том, как развивалась ранняя жизнь животных. Проблема в том, что большая часть того, что выживает, - это твердые части, такие как панцири, пластины и останки скелета, в то время как более мягкие, более открытые ткани обычно гниют в течение нескольких дней после смерти животного.

Видео дня

Именно это делает это открытие столь необычным. Как сообщили исследователи из Университета Оклахомы, экземпляр принадлежит к виду Dendrocrinus simcoensis и несколько лет спокойно хранился в музейной коллекции, прежде чем его истинное значение было признано.

Мягкие ткани, которые не должны были выжить

Важно, что окаменение по своей природе является жестоким фильтром. Кожа, органы и другие мягкие структуры почти всегда становятся первыми жертвами после смерти, задолго до того, как кости или панцири получают возможность минерализоваться.

"После смерти животного мягкие ткани, такие как кожа, глаза или внутренние органы, разлагаются в первую очередь", - объяснила доктор Лена Коул, палеонтолог из Оклахомы и помощник куратора палеонтологии беспозвоночных в Музее естественной истории Сэма Нобла в Оклахоме.

В своем заявлении она также отметила, что такая ткань выживает только тогда, когда окружающая среда ведет себя почти как "естественный холодильник или вакуумный упаковщик", а такие условия, по ее словам, "невероятно редки". Эта редкость отражена в цифрах. Окаменелости криноидей существуют миллионами в музейных коллекциях по всему миру, однако мягкие ткани обнаружены только в двух из них. Коул сказала:

"Такая сохранность действительно одна на миллион. Окаменелости криноидей исчисляются миллионами, и это всего лишь второй случай обнаружения мягких тканей".

Важно, что этот конкретный экземпляр также является самым старым из пары: его трубчатые ножки появились более 450 миллионов лет назад, то есть более чем за 200 миллионов лет до появления первых динозавров, как отметил доктор Дэвид Райт, соавтор исследования.

Стратегия кормления, записанная в мягких тканях

Трубчатые ножки могут звучать как второстепенная анатомическая сноска, но для морских криноидей они были необходимы, использовались для питания, для реагирования на изменяющиеся течения воды и для заселения в определенные экологические ниши. Их размер и расстояние между зубами варьировались в зависимости от среды обитания и стиля питания, а это значит, что они могут нести столько же информации об образе жизни животного, сколько зубы млекопитающих.

"Поскольку ножки криноидных трубок используются для питания, вы можете думать о них так же, как мы думаем о зубах млекопитающих", - сказал Райт, добавив, что структурные различия отражают как окружающую среду, так и пищевое поведение.

Интересно, что команда обнаружила поразительные различия при сравнении анатомии древнего экземпляра с анатомией современных криноидей, что, по словам Коула, показывает, насколько радикально изменились стратегии питания за сотни миллионов лет.

Открытие, ожидающее в ящике музея

Возможно, самая заниженная часть этой истории связана с тем, что окаменелость была найдена не на отдаленном месте раскопок, а в Музее палеонтологии и эволюции, небольшом монреальском учреждении, которое продолжало существовать в основном за счет пожертвований сообщества. Его научная ценность стала очевидна только после того, как Коул и Райт внимательно изучили его во время исследовательской поездки. Райт добавил:

"Новые открытия окаменелостей в конечном итоге происходят в результате полевых исследований, но музейные коллекции играют значительную роль в такого рода комплексных исследованиях. Мы не всегда знаем всю значимость образцов, которые мы собираем. Новые технологии, идеи или опыт часто находят удивительные способы использования существующих образцов для совершения новых открытий".

Интересно, что собственная коллекция беспозвоночных Музея естественной истории Оклахомы насчитывает более миллиона экземпляров, причем каждый год пополняются новые, и этот масштаб, по словам Райта, гарантирует "более чем целую жизнь открытий, ожидающих своего открытия".

Новости археологии

Ранее группа археологов недалеко от Болоньи в Италии обнаружила ритуальный колодец возрастом 2500 лет, содержащий бронзовые статуэтки, редкую бронзовую пластину и два человеческих скелета.

Вас также могут заинтересовать новости: