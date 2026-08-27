Эта оценка США была сделана совместно с немецкими службами безопасности и разведки.

Взрывной беспилотник, обнаруженный в начале этого месяца рядом с украинским грузовым самолетом в немецком аэропорту Лейпцига, имел признаки устройств, обычно используемых Главным разведывательным управлением (ГРУ) России. Об этом сообщил ABC News источник в американской разведке.

Американский чиновник, ознакомленный с ходом расследования предполагаемого диверсионного заговора, заявил, что взрывчатка, установленная на беспилотнике, а также конструкция смертоносного устройства были "типичными" для тех, которые используются российским ГРУ.

Отмечается, что эта оценка США была сделана совместно с немецкими службами безопасности и разведки.

Видео дня

Служба внешней разведки России (СВР) обвинила немецких политиков и европейские СМИ в том, что они "сразу же" пришли к "неоднозначному выводу" и обвинили Россию, "даже не дождавшись предварительных результатов расследования".

Обнаружение небольшого беспилотника, оснащенного, по словам немецких официальных лиц, взрывчаткой и детонатором 4 августа привело к временной остановке работы аэропорта Лейпцига, пока саперы использовали робота для обезвреживания устройства, которое не взорвалось.

В то время министр внутренних дел Германии заявил, что беспилотник, вооруженный взрывчаткой, в аэропорту представляет собой "новый сценарий угрозы" и что заговор требовал "высокого уровня технической экспертизы".

Источник в американской разведке, знакомый с ходом расследования, заявил, что устройство не взорвалось, потому что его детонатор был отключен.

Федеральная полиция Германии сообщила, что "в связи с продолжающимся расследованием дальнейшие комментарии не предполагаются".

Важность аэропорта

Важно, что аэропорт Лейпцига является крупным грузовым узлом и используется американскими военными и союзниками по НАТО для транспортировки вооружений в Украину.

Следователи полагают, что беспилотник со взрывчаткой был предназначен для выведения из строя самолетов, припаркованных на аэродроме, чтобы задержать поставки в Украину и предупредить Германию о ее дальнейшей поддержке военных действий Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал комментировать, кто несет ответственность за предполагаемый диверсионный заговор, но заявил, что немецкие ведомства "интенсивно работают" над этим делом и представят свои выводы "в ближайшее время".

Немецкий лидер отметил, что его страна "все чаще становится мишенью для гибридных атак".

Беспилонтики в Германии

14 августа в поле недалеко от аэропорта Лейпцига был обнаружен еще один беспилотник, спустя 10 дней после первоначальной паники по поводу безопасности, вызванной обнаружением беспилотника, оснащенного взрывчаткой, на аэродроме.

После инцидента с нарушением безопасности в Лейпциге 4 августа американские официальные лица заявили, что аэропорт ранее неоднократно становился целью "предполагаемых российских диверсионных операций".

По словам официальных лиц, с января 2026 года в аэропорту произошло 18 инцидентов с использованием беспилотников, нарушивших воздушное движение.

Вас также могут заинтересовать новости: