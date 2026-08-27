Не просто 'контакты между спецслужбами': Politico раскрыло, что обсуждал глава ЦРУ в Москве

В частности, он потребовал от России сократить военную и экономическую поддержку Ирана.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил российских официальных лиц в Москве не эскалировать конфликт с натовскими союзниками США, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой, в ответ на увязшее вторжение Москвы в Украину.

Глава американской разведки также использовал редкую, необъявленную поездку в российскую столицу, чтобы настойчиво призвать Россию сократить военную и экономическую поддержку Ирана, пишет Politico со ссылкой на источники.

Новость о поездке Рэтклиффа в Россию, которую администрация официально не подтверждала до последнего момента, вызвала бурные спекуляции в Вашингтоне и Европе, поскольку это стало первой подобной известной поездкой директора ЦРУ в российскую столицу при президенте Дональде Трампе.

Видео дня

В конце 2021 года глава разведки при тогдашнем президенте Джо Байдене Билл Бернс предупредил кремлевского диктатора Владимира Путина не вторгаться в Украину. Российские войска пересекли границу тремя месяцами позже.

Визит Рэтклиффа имеет значение

Он происходит происходит на фоне того, как Россия и Украина обмениваются усиливающейся серией ударов дронов и ракет далеко за пределами линии фронта боевых действий. Россия также выпустила ряд угроз в последние недели в адрес стран НАТО, поддерживающих Украину, что вызвало опасения, что Москва может прибегнуть к новым агрессивным мерам гибридной войны или ограниченным военным действиям против натовских союзников, включая Великобританию.

Сообщается, что "встреча [Рэтклиффа] была прежде всего направлена на то, чтобы предупредить Россию против любых эскалационных действий в отношении стран Балтии".

При этом, в недавнем радиоинтервью Трамп опроверг предположения о том, что Рэтклифф совершил поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не атаковать Великобританию, которая на этой неделе пообещала удвоить свою поддержку Украины. Трамп назвал визит "полурутинным", но признал, что он был связан с приближением окончания войны. "Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась", – заявил он.

США, Россия, НАТО

Согласно договору НАТО, вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех членов. Но Россия годами использовала различные методы "ниже порога войны" – включая диверсионные операции и кибератаки, чтобы подрывать позиции американских союзников в Европе, не провоцируя более широкого возмездия.

Военный самолет C-17, доставивший Рэтклиффа в Москву, вылетел из Латвии, согласно общедоступным данным отслеживания рейсов.

Также сообщается, что недавно министр финансов Скотт Бессент пригрозил значительно расширить санкции против стран, отказывающихся разрывать экономические связи с Ираном. Рэтклифф также поднял этот вопрос с российскими официальными лицами.

Директор ЦРУ передал желание Москвы прекратить делиться оружием и оборонными технологиями с Ираном и посоветовал Москве не "реагировать чрезмерно", если она пострадает от санкций. Россия, по имеющимся сведениям, поставляла материалы Ирану для укрепления его арсенала дронов и, возможно, помогает Тегерану точно наводить удары по объектам США на Ближнем Востоке, пишет СМИ.

Трамп и Путин

С момента своего первого срока Трамп неоднократно вступал в конфликт с разведывательным сообществом США по вопросам, касающимся России, порой, судя по всему, вторя тезисам Кремля о НАТО или предлагая более оптимистичные оценки Путина, чем поддерживают его собственные спецслужбы.

Но Трамп несколько разочаровался в Путине, столкнувшись с трудностями в завершении войны, говорится в материале. А Рэтклиффа в целом считают "ястребом" в отношении России.

Визит в Москву – последний по времени случай, когда Трамп обратился к своему директору ЦРУ, чтобы тот помог провести напряженные дипломатические переговоры с крупным противником США. Рэтклифф также тайно ездил на Кубу в мае этого года, чтобы предупредить коммунистический режим страны о необходимости провести фундаментальные реформы под угрозой кампании давления со стороны США.

"Ситуация не улучшается, если не разговаривать, – заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд вскоре после поездки в Украину. – Прямо сейчас Россия, похоже, не сосредоточена на попытках что-либо решить. Но нам нужно суметь выяснить, какова их конечная цель".

Визит Рэтклиффа в Москву - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, директор ЦРУ прилетел в РФ "не без причины". Однако он также отверг предположение ведущего, что поездка Рэтклиффа связана с желанием Путина проверить решимость НАТО, с санкциями против Ирана или с возможным нападением на Великобританию.

Параллельно этому мы уже рассказывали, что Путин может расширить войну за пределы Украины. Только за первую половину августа в Европе произошел ряд диверсий. В частности, журналисты упоминают появление БПЛА на аэродроме в Лейпциге, попытку покушения на одного из немецких производителей БПЛА и взрывы на заводах по производству боеприпасов недалеко от Рима и в Болгарии.

Вас также могут заинтересовать новости: