В Германии ужесточат правила пользования электросамокатами

При этом одновременно вырастут штрафы.

С 2027 года в Германии изменятся правила для электросамокатов: новые модели должны будут оснащаться поворотниками, штрафы вырастут, а города получат больше полномочий для борьбы с хаотично припаркованными прокатными самокатами. Об этом пишет BILD.

Важно, что владельцам уже купленных устройств устанавливать поворотники задним числом не придется.

С 1 марта 2027 года электросамокаты во многих случаях приравняют к велосипедам. Они смогут пользоваться зеленой стрелкой для велосипедистов, а там, где разрешено движение велосипедов по тротуарам и пешеходным зонам, самокатам также позволят ехать, но только со скоростью пешехода и с особой осторожностью.

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При этом одновременно вырастут штрафы: за незаконную езду по тротуару придется платить 25 евро вместо 15, а за поездку вдвоем - 25 евро вместо 5. Муниципалитеты смогут устанавливать обязательные парковочные зоны для прокатных самокатов, а компании-прокатчики будут нести больше ответственности за ущерб после аварий.

Жизнь в Германии

Ранее украинка, прожившая в Германии три года, призналась, что к некоторым местным порядкам так и не смогла привыкнуть. Она обратила внимание на неудобный график работы торговых точек. В воскресенье подавляющее большинство магазинов в Германии просто не работает, а аптеки закрываются значительно раньше, чем привыкли украинцы.

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