Войска РФ продвигаются к последним оплотам Украины на Донбассе: СМИ оценили шансы ВСУ

Рельеф местности по-прежнему благоприятствует обороняющимся с востока, где российские войска недавно достигли наибольшего продвижения.

Если Вооруженные силы Украины не направят подкрепления для защиты соседних городов Краматорска и Славянска, российские войска вполне могут достичь окрестностей этих городов к концу года. Об этом сообщили латвийскому изданию Baltic Sentinel командиры нескольких частей, воюющих в этом районе.

"На отдельных участках фронт уже начинает медленно рушиться. Просто не хватает сил, чтобы их остановить", - сказал офицер украинской бригады, которая уже много лет воюет в районе Краматорска-Славянска.

По его мнению, существует реальный риск того, что российские войска могут достичь городов к концу года.

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"Если этого не произойдет, то и раньше", - добавил он.

При этом комбат из бригады, воюющей на направлении Славянска, разделил ту же оценку.

"Их атаки идут одна за другой. Поэтому они и продвигаются - раньше наступления не были такими интенсивными", - сказал он.

Высокопоставленный украинский штабной офицер также признал, что российские войска вполне могут достичь Краматорска и Славянска к концу года:

"Россия концентрирует там свои силы. Если мы правильно организуем наши операции и обеспечим войска необходимым снабжением, мы сможем их остановить. Судьба Краматорска и Славянска еще не решена".

Серая зона

На украинских военных картах, показывающих поле боя в реальном времени, серая зона начинается всего в четырех километрах к востоку от Краматорска, что указывает на то, что российские солдаты уже проникли в этот район. Если украинским войскам не удастся обнаружить и ликвидировать их, российские войска могут постепенно нарастить там силы и приблизиться к городам.

Отмечается, что это не означает, что бои за Краматорск неизбежны. Но чем больше российских группировок сумеет прорваться мимо украинских позиций и закрепиться вблизи Краматорска и Славянска, тем сложнее будет их вытеснить.

Рельеф местности по-прежнему благоприятствует обороняющимся с востока, где российские войска недавно достигли наибольшего продвижения. Крупные холмы за пределами городов остаются под контролем Украины, что дает украинским операторам беспилотников больший радиус действия и лучшие позиции. Однако, если Россия захватит эти высоты, она получит выгодные позиции для ударов беспилотников по Краматорску и Славянску.

Украина также находится под сильным давлением к югу от Краматорска, где российские войска фактически взяли под контроль большую часть Константиновки. Город расположен примерно в 20 километрах от Краматорска по прямой.

37-летний Хоттабыч, командир батальона беспилотников 28-й механизированной бригады Украины, которая более года воюет за Константиновку, охарактеризовал ситуацию там как "постоянно плохую". Однако, по его оценке, российским войскам потребуется еще несколько месяцев, чтобы захватить весь город.

"На данный момент не создается впечатления, что они смогут быстро продвинуться со стороны Константиновки", - сказал 37-летний Грек, старший сержант батальона беспилотников 28-й бригады.

При этом российским войскам удалось перебросить операторов беспилотников в Константиновку, постепенно смещая "зону поражения" беспилотников - где передвижение фактически невозможно из-за угрозы со стороны дронов - в сторону Краматорска. По словам Хоттабыча, эта зона теперь простирается до Дружковки, между Константиновкой и Краматорском. За Дружковкой фактически начинаются окраины Краматорска.

По мнению журналистов, нельзя исключить, что по инициативе нового военного командующего Украины Михаила Драпатого украинские силы могут начать успешную контратаку для усиления обороны Краматорска, как это уже было сделано южнее, у границы Запорожской и Донецкой областей, а также вокруг Лымана, к северу от Славянска, за рекой Сиверский Донец.

В начале лета российские войска опасно приблизились к Лиману и Сиверскому Донецку, угрожая Славянску с севера. С тех пор они были отброшены. 45-летний Несма, командир батальона беспилотников 66-й механизированной бригады Украины, обороняющей Лыманский сектор, сказал:

"Условная линия фронта сейчас находится практически там же, где и год назад. Меняется только зона поражения, где все разрушено. Они приходят, мы их убиваем, а потом приходят новые".

Отсутствие четкой картины фронта

Важно, что становится все сложнее определить, где на самом деле проходит линия фронта в Украине. Общедоступные карты линии фронта, такие как украинские DeepState, больше не в полной мере отражают реальность на местах и ​​полезны в основном для понимания общей картины.

Причина в изменении тактики обеих сторон в войне с применением беспилотников, особенно за последние несколько месяцев. Беспилотники давно сделали непрерывную линию окопов устаревшей. Российские подразделения некоторое время полагались на инфильтрацию - небольшие пехотные группы, проникающие через бреши между позициями противника, - но в последние месяцы обе стороны вывели эту тактику на новый уровень.

Небольшие российские и украинские штурмовые группы научились проникать более чем на десять километров в тыл противника. Группы численностью от нескольких солдат до 10-15 человек часто могут действовать автономно на такой глубине в течение длительного времени. Их цель состоит не обязательно в прорыве, а в нарушении обороны противника и обнаружении операторов беспилотников.

Издание пишет, что в настоящее время основной силой, препятствующей продвижению противника, являются группы, использующие беспилотники. Если штурмовая группа обнаруживает группу беспилотников противника и вынуждает её покинуть позицию или уничтожает её, в этом секторе немедленно образуется временный "беспилотный брешь". Другие штурмовые группы могут использовать эту брешь для продвижения вперёд и, в конечном итоге, концентрации более крупных сил.

Вблизи Краматорска командир украинского штурмового подразделения показал позиции своих бойцов в деревне, которую DeepState на картах помещает глубоко на территорию, контролируемую Россией. В действительности украинские войска остаются там, и российские силы уже несколько месяцев не могут их вытеснить. Позиция по-прежнему может снабжаться, а войска перебрасываться туда по мере возможности.

"По мере того, как проникновение проникает всё глубже в тыл противника, меняется и характер позиционной войны. Фронт больше нельзя представить как фиксированную линию или даже как зону шириной всего несколько километров, как это часто было в прошлом году. Вместо этого он становится всё более широким и подвижным поясом - уже около десяти километров в глубину в некоторых районах, особенно на открытой местности восточной Украины, и, вероятно, будет расширяться ещё больше", - сказано в статье.

Интересно, что один украинский офицер предложил заменить термин "линия фронта" на "активное поле боя": зону, где беспилотники обеих сторон выслеживают цели, в то время как небольшие пехотные группы действуют между собой. Деревни в этой зоне боевых действий могут неоднократно переходить из рук в руки за короткие промежутки времени в зависимости от того, чья пехота присутствует. Именно поэтому общедоступные карты линии фронта становятся все более вводящими в заблуждение.

К концу года эта "активная зона боевых действий" в некоторых секторах может достигать 15-20 километров в ширину. Ее не следует путать с "зоной поражения" беспилотников - зоной, в которой вражеские беспилотники могут поражать практически любую движущуюся цель, - которая может быть примерно вдвое шире.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее старший сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий (Стохид) рассказал, что на Константиновском направлении небольшие пехотные группы оккупантов пытаются обойти украинские позиции и создать условия для полуокружения.

По его словам, оккупанты продолжают действовать группами по два человека, пытаясь проникнуть через линию обороны.

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