Песков прокомментировал теракт, случившийся в один день с визитом Путина в Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт, совершенный в Петербурге в один день с визитом туда главы государства, "заставляет задуматься", передает Дождь.

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"Безусловно, сам факт того, что этот теракт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, он заставляет задуматься и обращает на себя внимание. Это предмет для анализа спецслужб..." — заявил Песков.

Также в Кремле считают неуместным говорить о кадровых решениях в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ слова пресс-секретаря российского президента.

"Делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли возможно, целесообразно и разумно, поэтому, естественно, никаких выводов не делалось, президент был пробрифингован о первых данных, которые удалось собрать, о том, что делают спецслужбы для выяснения обстоятельств и расследования этого террористического акта", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли сделаны какие-либо выводы и будут ли приняты какие-то кадровые решения после взрыва в метро.

"Вопрос о возможных кадровых вопросах и решениях считаю неуместным вообще", - подчеркнул он.

По словам Пескова, версия о том, что взрыв в метро осуществил террорист-смертник, рассматривается. "Это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует", - сказал Песков.

Он заявил, что борьба с терроризмом продолжится. "Россия, как и многие другие страны, находится на передовой фронта борьбы с международным терроризмом. И ни одна страна в мире до сих пор в одиночку не могла одержать победу над терроризмом. Но при этом всем хорошо известна та последовательная линия, которую занимает Россия в борьбе с терроризмом. Всем хорошо известен последовательный и очень жесткий подход президента Путина к вопросам борьбы с терроризмом. И всем известно, что, к сожалению, ни одна страна в мире не застрахована от проявлений терроризма. Но это абсолютно не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом, с которым нам, к сожалению, приходится сталкиваться", - сказал пресс-секретарь главы РФ.

При этом он не исключил, что Россия может обратиться к другим странам за помощью в расследовании этого теракта. "Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.