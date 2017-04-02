Количество жертв оползня в Колумбии превысило 250 человек (видео)

Число жертв оползня в столице департамента Путумайо в Колумбии увеличилось до 254 человек, сообщает "112 Украина" со ссылкой на президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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"Это действительно очень печальная цифра", - прокомментировал информацию Сантос.

В результате оползня, как сообщается, также пострадали более 400 человек, 220 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход оползней был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.

На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней были направлены более 1000 военных.

Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.