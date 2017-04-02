В Колумбии при сходе оползней погибли более 150 человек (видео)

Жертвами схода оползней на юго-западе Колумбии стали по меньшей мере 154 человека, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление президента страны Хуана Мануэля Сантоса.

По данным властей страны, как минимум 190 человек пострадали. Множество людей числятся пропавшими без вести, но пока власти не называют конкретных цифр.

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Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход оползней был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.

Президент страны отправился в наиболее пострадавший район - департамент Путумайо.

"Мое сердце и сердца всех колумбийцев - с жертвами этой трагедии", - сказал Хуан Мануэль Сантос после прибытия в пострадавший от оползней регион.

На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней были направлены более 1000 военных.

Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.

Глава провинции Путумайо Соррел Арока сообщил, что потоки грязи затопили целые кварталы.

Город Мокоа - административный центр департамента Путумайо - оказался фактически отрезан от внешнего мира, в городе нет электричества и не работает система водоснабжения.