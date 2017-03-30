В Южной Корее арестовали обвиняемую в коррупции экс-президента Пак Кын Хе, сообщает агентство Yonhap. 10 марта Конституционный суд страны объявил об импичменте Пак Кын Хе в связи с подозрениями в коррупции.

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Сообщается, что ее задержали после того, как суд Сеула выдал ордер на ее арест по обвинению во взяточничестве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении служебным положением.

Заседание, по итогам которого было принято решение, продлилось почти девять часов. После задержания Пак Кын Хе может находиться под стражей в течение 20 дней, пока будет вестись расследование.

Как сообщал УНИАН, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту 9 декабря 2016 года. За импичмент проголосовали 234 депутатов из 300. Президент была отстранена от своих обязанностей до момента, пока свое решение вынесет Конституционный суд Южной Кореи.

Конституционный суд 10 марта 2017 года оставил в силе решение парламента страны об импичменте президента страны из-за коррупционного скандала с участием ее подруги. После решения суда Пак Кын Хе лишилась своей президентской неприкосновенности и может быть привлечена к ответственности.

Отметим, что Пак Кын Хе проходит как подозреваемая по делу о коррупции. Расследование началось после публикаций в прессе материалов о связи главы государства с дочерью лидера религиозного культа «Церковь вечной жизни» Цой Сун Силь. Утверждалось, что Цой Сун Силь фактически контролировала работу президента страны.