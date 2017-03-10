Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента

Как сообщает Reuters, данное решение означает, что Пак Кын Хе должна немедленно покинуть официальную резиденцию президента в Сеуле, где она продолжала оставаться уже после того, как парламент вынес решение об импичменте.

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После решения суда Пак Кын Хе лишается своей президентской неприкосновенности и может быть привлечена к ответственности.

Досрочные выборы должны пройти в стране через 60 дней. Предполагается, что голосование назначат на 9 мая.

Как отмечает Reuters, Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который вынужден досрочно сложить свои полномочия.

Как сообщал УНИАН, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту 9 декабря. Президент была отстранена от своих обязанностей до момента, пока свое решение вынесет Конституционный суд. За импичмент проголосовали 234 депутатов из 300.

Отметим, что Пак Кын Хе проходит как подозреваемая по делу о коррупции. Расследование началось после публикаций в прессе материалов о связи главы государства с дочерью лидера религиозного культа «Церковь вечной жизни» Цой Сун Силь. Утверждалось, что Цой Сун Силь фактически контролировала работу президента страны.