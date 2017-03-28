Зять Трампа возглавил управление инноваций при Белом доме

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер стал главой нового управления по инновациям при Белом доме. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Основной деятельностью управления станет модернизация технологий «каждого федерального ведомства», а также определение «трансформационных проектов в области инфраструктуры», отметил Спайсер.

​​О создании нового ведомства 27 марта сообщила газета The Washington Post. По данным издания, в спецподразделении нового управления будут работать бывшие топ-менеджеры крупных организаций. Как сообщал Кушнер, правительство должно «управляться подобно огромной американской компании».

Газета отмечала, что управление будет уделять особое внимание работе с компаниями, которые занимаются технологиями и обработкой данных: Apple, Tesla, Microsoft и Salesforce и другие.

Ранее УНИАН сообщал, что старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер согласился дать показания сенатской комиссии, расследующей факты предполагаемого вмешательства России в американскую избирательную кампанию.