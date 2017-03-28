Зять Трампа Джаред Кушнер согласился рассказать сенаторам о контактах с Россией

Старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер согласился дать показания сенатской комиссии, расследующей факты предполагаемого вмешательства России в американскую избирательную кампанию, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Запланированную встречу с Кушнером подтвердили источники в комитете по разведке Сената и в администрации президента США.

"Во время избирательной кампании и переходного периода Джаред Кушнер был главным ответственным за контакты с иностранными правительствами и иностранными чиновниками. С учетом этого он добровольно вызвался выступить в возглавляемом Ричардом Берром сенатском комитете, но время встречи еще не установлено", - сообщил телеканалу CNN представитель Белого дома.

Комиссию Сената интересуют связи между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в нью-йоркской башне Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность.

Для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате Флинн подал в отставку.