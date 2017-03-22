В России депутат потребовал проверить информацию о "тайной империи" Медведева (видео)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следком проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом депутат написал на своей странице в Twitter, добавив соответствующий документ.

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В тексте обращения отмечается, что с информацией о коррупционной деятельности главы правительства РФ ознакомились "9-10% граждан", а реакции на сообщения от властей РФ не последовало.

По поводу дворцов и дач Дмитрия Медведева... #КПРФpic.twitter.com/woTqfj39u1 — Валерий Рашкин (@RashkinV) March 22, 2017

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.