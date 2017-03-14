Парламент Британии одобрил запуск "брексита"

Лаконичный законопроект позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года, передает "Би-би-си".

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки.

Первая требовала гарантировать, что те граждане других стран ЕС, которые уже живут в Великобритании, смогут продолжать жить в стране на прежних условиях, независимо от исхода переговоров о выходе. В целом британское правительство занимает такую же позицию, но оно хотело бы в ответ добиться аналогичных условий для британских граждан, проживающих в других странах ЕС. Страны ЕС отказываются обсуждать любые аспекты выхода до подачи официального уведомления согласно статье 50 Лиссабонского договора.

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Вторая поправка требует от правительства представить парламенту проект соглашения об условиях выхода до его подписания, с тем чтобы парламентарии могли высказать свои замечания и даже - в теории - отклонить его и обязать правительство добиться каких-то других условий.

Правительство считало, что обе эти поправки ограничивают его пространство для маневра на предстоящих переговорах.

С изменениями, внесенными лордами, законопроект вернулся в палату общин. Та рассмотрела их ранее в понедельник, по настоянию правительства изъяла обе поправки и отправила документ в изначальном виде обратно в верхнюю палату.

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В палате лордов противники "Брексита" из партии либерал-демократов попытались вновь внести аналогичные поправки, что привело бы к продолжению законотворческого "пинг-понга". Однако на этом этапе палата лордов большинством голосов проголосовала против новых поправок и тем самым одобрила законопроект в том виде, как его внесло правительство.

Палата лордов не избирается и состоит в последние годы не столько из родовых аристократов, сколько из ветеранов британской политики и выдающихся деятелей других сфер общественной жизни. Лорды видят свою задачу в том, чтобы рассматривать законы тщательнее и при необходимости давать нижней палате возможность изменить поспешно принятые решения.

Для вступления в силу закон еще должен быть одобрен королевой, но это сугубая формальность.

Правительство неоднократно обещало подать уведомление о намерении выйти из ЕС до конца марта. Эти сроки в целом соблюдаются, однако спекуляции о том, что уведомление по статье 50 Лиссабонского договора будет подано уже во вторник, вероятно не подтвердятся. Источники в правительстве в понедельник днем говорили, что премьер-министр подождет до конца месяца.

Напомним, британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире телерадиовещательной корпорации ВВС, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019.