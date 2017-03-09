Меркель заявила о готовности Европы к большей ответственности

"Мы, Евросоюз, должны быть готовы к роли самостоятельного кризисного менеджера в нашем регионе - не в качестве конкурента НАТО, но в качестве дополнения к работе альянса", - подчеркнула она, как сообщает DW.

Для дальнейшего развития ЕС необходимо придерживаться стратегии "Европы разных скоростей", отметила Меркель. "Лежащие перед нами задачи слишком масштабны, чтобы мы могли сосредоточиться только на поиске компромиссов", - заявила она. В то же время "Европа разных скоростей" должна не отталкивать, а интегрировать, считает канцлер.

"Даже если в некоторых частях света мы можем наблюдать укрепление националистических и протекционистских тенденций, Европа не должна изолироваться, отступать и отгораживаться", - отметила Меркель, комментируя намеченную на 14 марта встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Европа должна сохранить свою открытость миру, особенно в вопросах торговли", - подчеркнула она.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Юнкер представил пять сценариев насчет будущего ЕС

Кроме этих тем, Ангела Меркель призвала страны ЕС к продолжению совместных усилий по борьбе с миграционным кризисом. Борьба с перевозящими людей контрабандистами, охрана границ Евросоюза и помощь в искоренении вызывающих миграцию причин спасают жизни людей, подчеркнула канцлер.

Комментируя осложнение немецко-турецких отношений, Меркель заявила, что отдаление Турции не лежит в геополитических интересах Германии. В то же время там, где под удар попадают основные принципы - свобода слова, собраний и прессы - Германия не может остаться в стороне.

9 и 10 марта в Брюсселе пройдет очередная встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза. Точнее, саммитов будет два. В четверг - формальный, с участием лидеров всех пока еще 28 стран, в пятницу - неформальный, без Великобритании.