В Турции арестовали немецкого журналиста, Меркель назвала эту меру "неоправданно жестокой"

Как сообщает Deutsche Welle, Ючель, имеющий двойное гражданство - Турции и Германии, добровольно сдался турецкой полиции 14 февраля.

В связи с чрезвычайным положением в стране подозреваемые в совершении преступлений могут содержаться под стражей без предъявления обвинения до 14 дней, пока суд не определит меру пресечения.

43-летнего журналиста обвиняют в членстве в террористической организации, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информации.

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Согласно турецкому законодательству, пребывание Ючеля в следственном изоляторе может длиться до пяти лет.

На арест уже отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель, которая назвала арест журналиста "горьким и разочаровывающим", сообщает Die Welt.

"Эта мера неоправданно жесткая, тем более, что Дениз Ючель добровольно сдался турецкому правосудию", - заявила Меркель в понедельник вечером в Берлине.

Вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль также назвал предварительное заключение для Ючеля "слишком строгим, а, следовательно, неадекватным решением".

"Оно не учитывает ни высшее демократическое благо, которым является свобода прессы и выражение мнения, ни то, что Дениз Ючель добровольно явился в органы турецкой юстиции и заявил о своей полной готовности сотрудничать со следствием", - отметил Габриэль и подчеркнул, что для немецко-турецких отношений наступили "тяжелые времена".

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Арест корреспондента немецкого издания резко раскритиковали и правозащитники. Неприемлемыми назвал такие действия турецкой юстиции представитель международной правозащитной организации Amnesty International Эндрю Гарднер. Заявление прозвучало на ночь на вторник, 28 февраля.

"Это еще один случай, когда журналист из-за критической статьи подпадает под обвинение в нарушении антитеррористического законодательства", - отметил Гарднер.

"Абсолютно несоответствующим" назвал действия турецких властей в отношении корреспондента министр юстиции Германии Гайко Маас.

"Критическая журналистская работа - это фундаментальная часть того, что формирует демократическое волеизъявление. Взятие под стражу неугодного журналиста несовместимо с нашим представлением о правовом государстве и свободе прессы", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2017 года прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016 года.