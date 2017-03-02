Палата лордов британского парламента не стала утверждать законопроект о Brexit

Как пишет Русская служба Би-Би-Си, в ходе обсуждения законопроекта о Brexit, уже поддержанного палатой общин, 358 членов палаты лордов проголосовали за то, чтобы добавить в документ пункт, позволяющий гражданам Евросоюза жить и работать в Британии и после ее выхода из ЕС.

Читайте такжеЕвросоюз потребует от Британии более 55 миллиардов евро за Brexit – СМИ

Против этого выступили 256 членов палаты. В результате инициатива была принята, и теперь законопроект снова отправится на рассмотрение в палату общин, которая, впрочем, может и отказаться вносить в него эти поправки.

Британская пресса отмечает, что решение палаты лордов - первое крупное поражение правительства Терезы Мэй на пути к Brexit. Ранее она призывала лордов не вносить в документ поправки и принять его таким, какой есть.

Внесение лордами поправок в законопроект и его отправка обратно в палату общин означает, что его принятие откладывается как минимум на две недели. При этом Мэй ранее пообещала запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта.

Ранее УНИАН сообщал, что Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.