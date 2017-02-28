Сенат США утвердил миллиардера Уилбура Росса министром торговли

Как сообщает Reuters, в поддержку Росса высказались 72 сенатора, в том числе 19 демократов и один независимый парламентарий. Против проголосовали 27 сенаторов.

Ожидается, что Росс сыграет ключевую роль в программе Трампа по выходу из многосторонних международных торговых соглашений и замене их двусторонними, считает Reuters.

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Сам Росс в ходе слушаний в Сенате назвал незначительными шансы начала торговой войны с Китаем, при этом охарактеризовав страну как «самую протекционистскую» крупную экономику. При этом он пообещал выравнять условия для компаний, конкурирующих с китайскими в США, и тех американских организаций, которые пытаются заниматься бизнесом в Китае.

Состояние Росса оценивается в $2,9 млрд. Он заработал деньги, инвестируя в испытывающие трудности компании в сфере добычи угля, производства стали, текстиля и запчастей для машин, отмечает Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что номинированный президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы ВМС страны Филип Билден отказался от должности. В качестве причины для отказа Билден назвал интересы в сфере бизнеса.