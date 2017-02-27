Кандидат на пост главы ВМС США отказался от должности

Как сообщает CNN, Билден в качестве причины для отказа назвал интересы в сфере бизнеса.

Билден является одним из основателей инвестиционной фирмы HarbourVest Partners LLC, управляющей активами на сумму более 42 миллиардов долларов.

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«После тщательной проверки я пришел к выводу, что не смогу удовлетворить требования Службы правительственной этики без... финансовых последствий для финансовых интересов моей семьи», — заявил он.

Министр обороны Джим Маттис заявил, что представит Трампу нового кандидата в ближайшие дни отметив, что разочарован решением Билдена.