Кандидат на пост главы ВМС США отказался от должности
03:46, 27 февраля 2017Мир
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Номинированный президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы ВМС страны Филип Билден отказался от должности.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщает CNN, Билден в качестве причины для отказа назвал интересы в сфере бизнеса.
Билден является одним из основателей инвестиционной фирмы HarbourVest Partners LLC, управляющей активами на сумму более 42 миллиардов долларов.
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«После тщательной проверки я пришел к выводу, что не смогу удовлетворить требования Службы правительственной этики без... финансовых последствий для финансовых интересов моей семьи», — заявил он.
Министр обороны Джим Маттис заявил, что представит Трампу нового кандидата в ближайшие дни отметив, что разочарован решением Билдена.
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