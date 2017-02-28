PwC извинилась за ошибку на вручении "Оскара"

01:40, 28 февраля 2017
Мир
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Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) извинилась за ошибку на вручении премии «Оскар», когда лучшим фильмом по ошибке сначала назвали не «Лунный свет», а «Ла-Ла Лэнд».

REUTERS

Компания PwC более 80 лет обрабатывает голоса членов Американской киноакадемии, сообщает republic со ссылкой на CNBC.

«Мы искренне извиняемся перед “Лунным светом”, “Ла-Ла Лэндом”, Уорреном Битти, Фэй Данауэй и зрителями “Оскара” за ошибку, допущенную во время объявления награды за лучший фильм», – говорится в заявлении компании.

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Как объяснили в PwC, ведущим ошибочно выдали конверт другой категории, и когда это было обнаружено, ошибку немедленно исправили. «Сейчас мы расследуем, как это могло произойти, и глубоко сожалеем об этом», – заявили в PwC.

Напомним, Американская киноакадемия вручила премию "Оскар" в номинации лучший фильм 2016 года работе "Лунный свет".

Во время церемонии вручения кинопремии победителем в этой номинации сначала был объявлен «Ла-Ла Лэнд», но позже выяснилось, что это произошло по ошибке.

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Новость в сюжете: Оскар 2017
Теги: #Оскар#PwC