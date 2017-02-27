"Оскар-2017": лучшим фильмом года стал "Лунный свет", "Ла-Ла Лэнд" получил шесть наград

Американская киноакадемия вручила премию "Оскар" в номинации лучший фильм 2016 года работе "Лунный свет".

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Кроме награды за лучший фильм, "Лунный свет" получил еще два "Оскара" - в номинации за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, которая досталась Махершала Али.