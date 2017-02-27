"Меркель-мамонт и Трамп-насильник": традиционный карнавал весны прошел в Германии (фоторепортаж)

Перед участниками фестиваля предстали канцлер Германии Ангела Меркель в образе мамонта, американский президент Дональд Трамп, который насилует Статую Свободы, надутый европолитик Мартин Шульц, французская ультраправая политик Марин Ле Пен рядом с Адольфом Гитлером и много других.

Скульптуры для карнавала создают из папье маше. Фестиваль происходит каждый год накануне начала весны.

Справка. Розенмонтаг (с немецкого "розовый понедельник") - традиционный весенний праздник, дата которого связана в Германии с наступлением пика карнавального времени.

К числу известных городов, в которых наиболее широко отмечается Розенмонтаг, относятся Дюссельдорф, Кёльн и Майнц. В этих и некоторых других городах, например в Нюрнберге, Розенмонтаг является фактически нерабочим и праздничным, хотя официально считается формально рабочим днём.

После празднования Розенмонтага наступает страстное время в жизни церкви, когда не отмечается никаких больших праздников, не происходит никаких больших событий.