Прокуратура Франции открыла судебное следствие против кандидата в президенты Фийона и его жены

Финансовая прокуратура Франции (PNF) в пятницу вечером открыла судебное следствие по делу о фиктивном трудоустройстве супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Parisien.

Следствие открыто по подозрению хищение государственных средств, злоупотреблению социальными благами, соучастии и укрывательстве этих преступлений. Проведение следствия теперь возложены на трех следователей в Париже.

Этот шаг последовал после проведения предварительного расследования, в ходе которого Фийон и его супруга уже давали показания. Следователи в дальнейшем могут закрыть дело или же передать его в суд.

Французские СМИ предполагают, что при любом исходе дело не завершится до президентских выборов, первый тур которых состоится 23 апреля.

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Напомним, 31 января появилась информация о том, что жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его детей получили за работу на госслужбе почти миллион евро.

Прокуратура Франции начала расследование, которое затем расширили на его сына и дочь.

Фийон признал, что было ошибкой нанимать на работу жену и детей, и извинился перед французами, но заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру.

На фоне скандала политический рейтинг Фийона обвалился. По последним опросам, он не проходит во второй тур выборов.