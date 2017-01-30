Во Франции допросили "друга Путина" Фийона в деле о незаконной выплате зарплаты своей жене

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его жена Пенелопа дали показания в деле относительно подозрений о фиктивном трудоустройстве и неправомерном получении зарплаты из государственного бюджета госпожой Фийон.

Об этом пишет Le Figaro.

Издание сообщает, что Фийон с женой в понедельник, 30 декабря, давали показания представителям управления по борьбе с финансовыми преступлениями.

Читайте также"Друзья Путина" стали лидерами президентской гонки во Франции - опрос

Как сообщал УНИАН, французское издание Le Canard Enchaine ранее сообщило, что Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте.

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон отверг выдвинутые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей жене 500 тысяч евро в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.

Позднее, кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон предоставил прокуратуре документы, которые должны свидетельствовать о том, что его жена Пенелопа действительно работала его помощником, а не просто получала зарплату.