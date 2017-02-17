"Это очередные фейк-ньюз": Песков прокомментировал сообщения о запрете хвалить Трампа государственным СМИ

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику, и подобные утверждения - это очередные фейк-ньюз», - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли какие-то инструкции от администрации президента РФ Владимира Путина в адрес государственных телеканалов по поводу изменения подачи информации о Трампе и США.

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На просьбу уточнить, не кажется ли ему странным, что несколько дней назад телеканалы стали явно меньше показывать Трампа, Песков ответил: «Мы, честно говоря, так внимательно не отслеживаем пропорции, в которых подается та или иная информация».

«Тем более, вы сами знаете, что абсолютно все источники информации, будь то телеканалы самые различные, и государственные, и частные в кабельных сетях, и зарубежные, и интернет, и радио, и газеты, и все, что угодно, - все абсолютно доступно, поэтому в данном случае палитра широчайшая и выбор широчайший», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что России «не в чем разочаровываться в администрации Трампа, поскольку через розовые очки на нее никто не смотрел».

«Что касается очарования или разочарования, то хочу напомнить, что на протяжении всего последнего периода, нескольких месяцев мы говорим, что никогда не носили розовые очки и никогда не питали лишних иллюзий. Поэтому нам нечего разочаровываться», - сказал Песков.

По его словам, прошел только месяц с начала работы новой администрации США, «поэтому какие-либо заключения и оценки давать преждевременно».

Как заявил Песков, «субстантивных контактов» между Путиным и Трампом не было, а когда они могут состояться, пока неизвестно.

По словам Пескова, «наверное, после того как они (президенты) смогут подробно пообщаться, будет понятно, где продолжается существенное расхождение и где удается нащупать области для взаимодействия».

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg, Кремль приказал государственным средствам массовой информации (СМИ) перестать "льстиво" освещать деятельность Трампа.