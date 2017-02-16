Кремль запретил государственным СМИ хвалить Трампа - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, в кругу руководства Российской Федерации растут опасения, что политика Трампа в отношении Москвы будет не такой дружественной, как предполагалось.

Приказ поступил на фоне растущих антироссийских настроений в Вашингтоне, а также попыток американских спецслужб узнать всю правду о контактах советников Трампа с Россией во время и после предвыборной кампании.

В администрации президента РФ Владимира Путина считают, что СМИ слишком увлечены личностью Трампа, тогда как граждане больше не находят "детали его перехода к власти" интересными.

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Один из источников отметил, что один из каналов в сюжете, посвященном Трампу, затронул тему, которую Кремль предпочел бы не поднимать.

При этом политический комментатор "Дождя" Константин Эггерт подчеркивает, что указание Кремля не означает начало большой критики Трампа. "Они не будут выливать на него ведра критики. Просто будут говорить о нем меньше", - заявил он.

Также отмечается, что официальные представители российской власти, которые раньше охотно комментировали новости из Вашингтона, стали менее разговорчивы после заявления Трампа по Крыму.

Как известно, Трамп ранее напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.

Кроме того, по словам представителя Белого Дома Шона Спайсера, Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что не намерены возвращать Украине оккупированный Крым, несмотря на ожидания новой администрации США.