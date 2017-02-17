Юнкер призвал Европу не прогибаться под требования США платить больше за НАТО

Об этом сообщает Reuters.

После нескольких недель неопределенности, созданной новым американским президентом Дональдом Трампом, министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил приверженность Соединенных Штатов к НАТО, но, вместе с тем, выдвинул огромные требования. "Альянс остается основополагающим фундаментом для США и всего трансатлантического сообщества", - сказал Мэттис в среду на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

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На первом совещании министров НАТО после вступления в должность новой администрации США, речь шла главным образом о том, что альянс не "устаревший", как сказал Трамп во время избирательной кампании и незадолго до вступления в должность. Сложные вызовы сегодня заставляют Запад решать проблему целого поколения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Ни Европа, ни Северная Америка не смогут справиться в одиночку", - подчеркнул он. Но НАТО должно меняться. Альянс намерен реагировать на требования США повышением расходов на оборону в Европе и более активным участием в борьбе с терроризмом.