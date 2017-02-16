Süddeutsche Zeitung: Америка угрожает партнерам по НАТО

Об этом пишет Даниэль Брёсслер в статье "Америка угрожает партнерам по НАТО", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Но Мэттис также потребовал от европейцев активизации усилий. Америка будет выполнять свои обязанности, но все должны делать больше для обороны, если не хотят рисковать сокращением приверженности США, сказал министр. "Американцы не могут сделать больше, чем вы, для будущей безопасности ваших детей", - предупредил он. К концу года должен быть разработан новый план.

Ни Европа, ни Северная Америка не смогут в одиночку преодолеть проблемы

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На первом совещании министров НАТО после вступления в должность новой администрации США, речь шла главным образом о том, что альянс не "устаревший", как сказал Трамп во время избирательной кампании и незадолго до вступления в должность. Сложные вызовы сегодня заставляют Запад решать проблему целого поколения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Ни Европа, ни Северная Америка не смогут справиться в одиночку", - подчеркнул он. Но НАТО должно меняться. Альянс намерен реагировать на требования США повышением расходов на оборону в Европе и более активным участием в борьбе с терроризмом.

Необходимость повышения финансовой вовлеченности европейцев была центральной темой в альянсе задолго до победы Трампа. На саммите в Уэльсе в 2014 году, все союзники согласились, в течение десяти лет поднять расходы на оборону до двух процентов от валового внутреннего продукта. Германия все еще далека от этого показателя, ее доля составляет 1,2%. Но министр обороны ФРН Урсула фон дер Лайен подтвердила приверженность этой задаче. "Повышение расходов НАТО до 2% от валового внутреннего продукта остается для нас главной целью", - повторила она в статье для "Süddeutsche Zeitung".

Фон дер Лайен говорила о срочной необходимости укрепления европейского оборонного потенциала, как в рамках НАТО, так и Европейского Союза. "Общая оборона НАТО требует переосмысления в более крупных организациях", - сказала министр. По ее мнению, сейчас бундесвер и другие европейские силы столкнулись с задачами, которые могут привести к самым радикальным переменам после окончания холодной войны. Речь идет об увеличении "боеспособности". Для этого европейцы хотели создать до трех совместно оснащенных и обученных подразделений. Чешские и румынские подразделения должны быть объединены с крупными немецких формированиями.

Обязательство взаимной защиты, согласно статье 5 Североатлантического договора представляет собой "суть НАТО, и не подлежит обсуждению", - сказала фон дер Лайен. Это доверие "бесценно".