Тбилиси: возобновить подачу газа в Южную Осетию невозможно

Министр энергетики Грузии Александр Хетагури заявил, что возобновление подачи природного газа в Южную Осетию невозможно из-за повреждения газопровода во время боевых действий в августе 2008 г. "Газопровод был поврежден в нескольких местах, проведение реабилитационных работ в августе было небезопасным. В последний период мы смогли исправить повреждения во всех местах кроме одного, к этому месту мы по-прежнему не можем подойти", - сказал журналистам А.Хетагури, добавив, что этот участок контролируется российской стороной.

Кроме того, до военных действий поставки природного газа в Южную Осетию осуществляла компания "Итера-Грузия". Она не может возобновить газоснабжение региона из-за того, что компании не предоставлено право на работу в Южной Осетии. Согласно грузинскому закону "Об оккупированных территориях", деятельность экономического характера разрешена только в случаях специального разрешения правительства Грузии.

В конце ноября 2008г. правительство Грузии разрешило вести предпринимательскую деятельность на оккупированных территориях 27 компаниям, среди которых "Ингури ГЭС", "Кодори ГЭС", Нефтегазовая корпорация Грузии, "Энерго-Про Джорджиа", "Теласи".

Со своей стороны МИД России заявляет, что югоосетинская газовая ветка находится в полном порядке. Российская сторона предлагала «несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Грузией, оказать содействие Тбилиси в восстановлении газопровода и разминировании необходимых территорий. Однако на эти конструктивные предложения, направленные на скорейшее разрешение острой гуманитарной проблемы в Южной Осетии, было ответом лишь требование допустить неких международных экспертов в Южную Осетию».

Как подчеркивается в сообщении департамента МИД РФ, население Республики Южная Осетия уже четвертый месяц в суровых зимних условиях вынуждено фактически выживать в отсутствие основного сырьевого источника тепла и энергии.

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