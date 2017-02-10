Полиция Нидерландов изъяла сырье для создания миллиарда таблеток экстази

В грузовике, который был осмотрен недалеко от границы Нидерландов и Бельгии, были обнаружены 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды, а также 3000 литров различных химических веществ на общую сумму в несколько сотен тысяч евро, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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В полиции не указали, кто являлся хозяином грузовика, и какая могла быть примерная стоимость наркотиков, которые планировали создать неизвестные.

Отмечается, что Нидерланды являются одним из мировых центров нелегального производства экстази.