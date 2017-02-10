Полиция Нидерландов изъяла сырье для создания миллиарда таблеток экстази
01:24, 10 февраля 2017Мир
569
Полиция Нидерландов изъяла большое количество сырья, с помощью которого можно было создать около миллиарда таблеток экстази.
В полиции не указали какая могла быть примерная стоимость наркотиков / flickr.com/photos/dnet
В грузовике, который был осмотрен недалеко от границы Нидерландов и Бельгии, были обнаружены 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды, а также 3000 литров различных химических веществ на общую сумму в несколько сотен тысяч евро, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеВ Австралии полиция изъяла партию кокаина стоимостью более $250 миллионов (видео)
В полиции не указали, кто являлся хозяином грузовика, и какая могла быть примерная стоимость наркотиков, которые планировали создать неизвестные.
Отмечается, что Нидерланды являются одним из мировых центров нелегального производства экстази.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter