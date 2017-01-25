"Корабль стыда": британская армия сопроводила "Кузнецова" по Ла-Маншу (видео)
Британские вооруженные силы сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода вблизи Великобритании, где он шел из Сирии.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Изображения, опубликованные британским министерством обороны, показывают самолеты британских ВВС "Тайфун" и фрегат "Сент-Олбанс", которые сопровождали "Адмирала Кузнецова" и суда поддержки в Ла-Манше, когда они шли к Северному морю.
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"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым" по мере его передвижения обратно в Россию, это корабль стыда, миссия которого заключалась в том, чтобы продлить страдания сирийского народа", - говорится в заявлении Фэллона.
Как сообщал УНИАН, минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покидает авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".