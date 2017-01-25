"Корабль стыда": британская армия сопроводила "Кузнецова" по Ла-Маншу (видео)

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Изображения, опубликованные британским министерством обороны, показывают самолеты британских ВВС "Тайфун" и фрегат "Сент-Олбанс", которые сопровождали "Адмирала Кузнецова" и суда поддержки в Ла-Манше, когда они шли к Северному морю.

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"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым" по мере его передвижения обратно в Россию, это корабль стыда, миссия которого заключалась в том, чтобы продлить страдания сирийского народа", - говорится в заявлении Фэллона.

Как сообщал УНИАН, минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покидает авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".