Власти Нигерии предупредили об использовании детей смертницами

Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали, передает Русская служба Би-Би-Си.

Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт.

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Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.

Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей.

Власти Нигерии сказали Би-би-си, женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.

Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.

Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".