Власти Нигерии предупредили об использовании детей смертницами
Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности, предупредили местные власти, назвав это "опасной тенденцией".
Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали, передает Русская служба Би-Би-Си.
Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт.
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Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.
Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей.
Власти Нигерии сказали Би-би-си, женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.
Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.
Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".