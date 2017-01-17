В Нигерии самолет по ошибке нанес авиаудар по лагерю беженцев: более 100 человек погибли

В Нигерии в результате ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом сообщает Association Press со ссылкой на представителей штата.

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Ложный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации "Боко харам", сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор.

По его словам, военные имели информацию, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.

"Каким-то образом были убиты мирные жители, - заявил генерал Ирабор. - Мы еще не установили, сколько людей погибли в результате авиаудара".

Международный комитет Красного Креста заявил, что среди погибших шесть сотрудников и волонтеров из нигерийского Красного Креста, еще 13 получили ранения.

"Они были частью команды, которая принесла в лагерь необходимую пищу для более чем 25 000 перемещенных лиц", - сказал представитель организации Джейсон Стразисо. Также два солдата были ранены.