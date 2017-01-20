Пылкая речь, высокопоставленные гости и протесты на улицах Вашингтона: самые яркие моменты инаугурации Трампа (фотогалерея)

В Вашингтоне Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США, приняв присягу в Белом доме.

На инаугурацию Трампа прибыли Хиллари и Билл Клинтон, Барак и Мишель Обама, а также Джрдж Буш-младший с женой.

После принятия присяги Трамп выступил с пламенной речью. В частности, он объявил, что США меняют подход к международному сотрудничеству и принципам свободного рынка.

Трамп посвятил начало своей речи критике предшественников. "Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами", - считает он.

"Мы поддерживали армии других государств, позволяя иссякать нашей. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать свой. Мы тратили триллионы и триллионы за границей в то время, как американская инфраструктура разваливалась. Мы делали другие страны богаче в то время, как процветание нашей нации исчезало за горизонтом. С этого дня нашей землей будет управлять один образ, один принцип: Америка прежде всего", - подчеркнул президент США.

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Перед Трампом присягу принес вице-президент страны Майк Пенс. Согласно Конституции, присягу будущего вице-президента принимал председатель Верховного суда США.

После завершения официальной части высокопоставленные гости были приглашены на празднование в Капитолий.

В то время, как в Белом доме проходила церемония инаугурации избранного президента, на улицах Вашингтона продолжались акции протеста.

Некоторые митинги были проведены на входе к предварительному уровню на открытии церемонии инаугурации. Протестующие приковывали себя цепями у входа.

Участники митингов вступали в стычки с полицией, как результат правоохранителям пришлось применять водометы.

Кроме того, протестующие побили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ.