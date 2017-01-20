"Мы - народ": в Вашингтоне противники Трампа закидали яйцами гостей бала республиканцев

Под стенами Национального пресс-клуба собралось несколько тысяч человек, решивших поддержать свободу медиа и высказываний, пишет ТСН.uа. За считанные часы до начала инаугурации стало известно, что многим ведущим американским СМИ отказали в доступе к инаугурационным событиям, в частности, к балу республиканцев, который по иронии происходит именно а стенах дома прессы.

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Возмущенные вашингтонцы бросали в гостей бала яйца и скандировали: "Мы - народ".

В то же время, в столицу США приехало много сторонников избранного президента, большая, но молчаливая толпа собралась под Белым домом – сказать "до свидания" и "спасибо" президенту Бараку Обаме.

Как известно, в Вашингтоне начались первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США. Трамп с женой Меланией прибыл на самолете в город, принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском национальном кладбище и прибыл на инаугурационный концерт.