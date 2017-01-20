"Америка прежде всего": Трамп в первой речи разразился критикой в адрес предшественников (фото)

Об этом он заявил в своей инаугурационной речи после принесения присяги президента.

"На протяжении многих десятков лет мы обогащали зарубежную промышленность за счет американской промышленности, субсидировали армии других стран, допуская при этом очень печальное опустошение нашей армии. Мы защищали границы других стран, когда отказывались защищать наши собственные. И потратили заграницей триллионы и триллионы долларов в то время, когда американская инфраструктура стала непригодной и испорченной", - подчеркнул Трамп.

"Мы сделали другие страны богатыми, когда богатство, сила и уверенность нашей страны рассеялись над горизонтом. Один за одним заводы закрывались и покидали наши берега даже без единой мысли о миллионах и миллионах американских работников, которых оставили позади", - заявил президент США.

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Также он отметил, что американский средний класс был лишен своего богатства, которое "было перераспределено по всему миру".

"Но это прошлое. И теперь мы смотрим только в будущее. Мы собрались здесь сегодня, чтобы принять указ, чтобы быть услышанными в каждом городе, в каждой зарубежной столице, и во всех властных структурах, что с этого дня новое видение будет управлять нашей землей. С этого дня, и это будет только Америка на первом месте, Америка на первом месте. Каждое решение, которое будет касаться торговли, налогов, иммиграции, иностранных дел, будет приниматься в пользу американских работников и американских семей. Мы должны защитить наши границы от разрушительного влияния других стран", - подчеркнул Трамп.

По его словам, защита американских интересов будет способствовать великому процветанию и мощи США.

"Я буду бороться за вас изо всех сил, и я никогда не подведу вас. Америка снова начнет побеждать, побеждать как никогда раньше. Мы вернем назад наши рабочие места, мы вернем наши границы, мы вернем наше богатство, и мы вернем наши мечты", - заявил Трамп.

Он пообещал построить новые дороги, автомагистрали, мосты, аэропорты, тоннели и железнодорожные пути по всей стране.

"Мы будем преследовать два простых правила: покупай американское и нанимай на работу американцев", - подчеркнул Трамп.

"Мы будем добиваться дружбы и доброй воли с государствами мира, но мы будем делать это с пониманием, что это право каждой страны исходить в первую очередь из их собственных интересов", - добавил президент США.

Кроме того, он заверил, что США не будут навязывать американский стиль жизни другим странам.

«Мы укрепим все альянсы и сформируем новые, и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрём с лица Земли», - пообещал он.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.