Вице-президент США Майк Пенс принял присягу

19:02, 20 января 2017
Мир
1420 0

Присягу вице-президента принимал председатель Верховного суда США.

Майкл Пенс и Дональд Трамп / REUTERS

Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост вице-президент США Майк Пенс принял присягу.

Согласно Конституции, присягу будущего вице-президента принимал председатель Верховного суда США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США.

Церемония проходит в Белом Доме. Сейчас на предварительные мероприятия уже прибыли Дональд Трамп с женой Меланией и супруги Обама.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало президентства Трампа
Теги: #Трамп#США#Пенс