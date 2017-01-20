Вице-президент США Майк Пенс принял присягу
19:02, 20 января 2017Мир
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Присягу вице-президента принимал председатель Верховного суда США.
Майкл Пенс и Дональд Трамп / REUTERS
Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост вице-президент США Майк Пенс принял присягу.
Согласно Конституции, присягу будущего вице-президента принимал председатель Верховного суда США.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США.
Церемония проходит в Белом Доме. Сейчас на предварительные мероприятия уже прибыли Дональд Трамп с женой Меланией и супруги Обама.
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