Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост вице-президент США Майк Пенс принял присягу.

Согласно Конституции, присягу будущего вице-президента принимал председатель Верховного суда США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который станет 45 президентом США.

Церемония проходит в Белом Доме. Сейчас на предварительные мероприятия уже прибыли Дональд Трамп с женой Меланией и супруги Обама.