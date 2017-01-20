Трамп провел встречу с Обамой в Белом доме (фото, видео)
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где проводит встречу с Бараком Обамой, который сегодня завершает второй срок своего президентства.
Как передает корреспондент УНИАН, прямая трансляция инаугурационных мероприятий транслируется по американскому телевидению.
Обама вместе со своей супругой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его супругу Меланию.
После прибытия кортежа Трампа к Белому Дому, Обама с улыбкой на лице спросил у супруги Трампа, как у них дела. После приветствия, Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок.
Также можно было услышать, как Обама спросил Трампа о церковной службе в Епископальной церкви Святого Иоанна и предложил следовать протоколу. В частности, они вчетвером сделали совместное фото на память.
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Ожидается, что во время встречи президентские супруги будут пить кофе или чай.
Также в Белом Доме вице-президент Джозеф Байден и его супруга Джилл встретили избранного вице-президента Майка Пенса и его супругу Карен.
Ранее Трамп вместе с семьей посетил церковную службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.
Obama and wife Michelle meet Trump family at White House https://t.co/tn46ndIElWpic.twitter.com/JH645cy5bg— Daily Mail US (@DailyMail) January 20, 2017