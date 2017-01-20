Трамп провел встречу с Обамой в Белом доме (фото, видео)

17:00, 20 января 2017
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом, где проводит встречу с Бараком Обамой, который сегодня завершает второй срок своего президентства.

Трамп проводит встречу с Обамой / Скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, прямая трансляция инаугурационных мероприятий транслируется по американскому телевидению.

Обама вместе со своей супругой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его супругу Меланию.

После прибытия кортежа Трампа к Белому Дому, Обама с улыбкой на лице спросил у супруги Трампа, как у них дела. После приветствия, Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок.

Также можно было услышать, как Обама спросил Трампа о церковной службе в Епископальной церкви Святого Иоанна и предложил следовать протоколу. В частности, они вчетвером сделали совместное фото на память.

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Ожидается, что во время встречи президентские супруги будут пить кофе или чай.

Также в Белом Доме вице-президент Джозеф Байден и его супруга Джилл встретили избранного вице-президента Майка Пенса и его супругу Карен.

Ранее Трамп вместе с семьей посетил церковную службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

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Теги: #Трамп#встреча#Обама