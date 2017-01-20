В Вашингтоне протестующие бьют витрины, полиция применила слезоточивый газ (видео)

Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters.

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Так, участники протестов несли анархистские флаги и транспарант с текстом Make Racists Afraid Again "Снова заставим расистов бояться" (это отсылка к лозунгу Трампа "Снова сделаем Америку великой" - Ред.).

Протесты проходят в трех кварталах вблизи Белого дома.

Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDayhttps://t.co/3dAngYF0eYpic.twitter.com/DdNvdy4Ijm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017