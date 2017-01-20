В Вашингтоне протестующие бьют витрины, полиция применила слезоточивый газ (видео)
В Вашингтоне не утихают акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.
Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters.
Читайте такжеТрамп провел встречу с Обамой в Белом доме (фото, видео)
Так, участники протестов несли анархистские флаги и транспарант с текстом Make Racists Afraid Again "Снова заставим расистов бояться" (это отсылка к лозунгу Трампа "Снова сделаем Америку великой" - Ред.).
Протесты проходят в трех кварталах вблизи Белого дома.
Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDayhttps://t.co/3dAngYF0eYpic.twitter.com/DdNvdy4Ijm— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017
Police clash with protesters ahead of Donald Trump's #Inaugurationhttps://t.co/ULZcHQUURTpic.twitter.com/TdaXuoKl2I— Reuters Top News (@Reuters) January 20, 2017
Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eYpic.twitter.com/cWx5pKBs4U— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017