В Вашингтоне протестующие бьют витрины, полиция применила слезоточивый газ (видео)

18:40, 20 января 2017
Мир
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В Вашингтоне не утихают акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Протестующие начали бить витрины / REUTERS

Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters.

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Так, участники протестов несли анархистские флаги и транспарант с текстом Make Racists Afraid Again "Снова заставим расистов бояться" (это отсылка к лозунгу Трампа "Снова сделаем Америку великой" - Ред.).

Протесты проходят в трех кварталах вблизи Белого дома. 

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Теги: #Трамп#США#протесты#Вашингтон