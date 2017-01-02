Теракт в Багдаде: ИГИЛ взяло ответственность за взрыв, в результате которого погибли 35 человек (видео)

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за кровавый теракт, который сегодня произошел в Багдаде, передает Reuters.

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Отмечается, что количество жертв в результате мощного взрыва возросло до 35 человек.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что погибли по меньшей мере 32 человека и десятки получили ранения.

Взрыв в Багдаде произошел на оживленной площади в районе Садр, что в пригороде Багдада.

На фотографиях, размещенных в социальных медиа вскоре после того, как произошел взрыв, виден огромный столб черного дыма, поднимающегося в небо и серьезно травмированных людей, которых эвакуируют.