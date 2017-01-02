Из-за взрыва в Багдаде погибли более 30 человек

Погибли по меньшей мере 32 человека, а десятки получили ранения, как сообщили полиция и медики.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Взрыв произошел на оживленной площади в районе Садр, что в пригороде Багдада.

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На Фотографиях, размещенных в социальных медиа вскоре после того, как произошел взрыв, виден огромный столб черного дыма, поднимающегося в небо и серьезно травмированных людей, которых эвакуируют.

По словам полковника милиции, по меньшей мере 32 человека были убиты и 61 получили ранения в результате взрыва, который стал вторым в Багдаде в течение последних трех дней.

По крайней мере 27 человек погибли в результате взрывов в оживленном районе рынка в центре Багдада в субботу.

Пока не было заявлений о ответственность за нападение, однако террористическая группировка "Исламское государство" регулярно осуществляет теракты в районах Багдада, где живут мирные жители.