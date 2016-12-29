В Рио-де-Жанейро полиция просит отменить празднование Нового года

Соответствующее открытое письмо, адресованное региональным и муниципальным властям, обнародовала Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны (Aomai), передает ТАСС.

Авторы обращения считают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий, а правоохранительные органы в этом случае не смогут предотвратить беспорядки.

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"Ассоциация, предвидя возможность возникновения манифестаций, которые в силу своего масштаба и числа участников способны перерасти в акты насилия, направленные против гостей праздника, рекомендует отменить выступления артистов и пиротехнические шоу в муниципалитете Рио-де-Жанейро", - говорится в документе за подписью президента Aomai, полковника Адалберту ди Соуза Рабеллу.

Ранее министр туризма муниципального правительства Антониу Педру Фигейра ди Меллу сообщил, что продолжительность новогоднего фейерверка, который традиционно организуют в Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копакабана, в этом году будет сокращена из-за экономических проблем и составит 12 минут, а не 16, как в прошлом году. По его словам, организация представления всегда требовала привлечения значительного объема спонсорских средств. В этом году в связи с финансовыми проблемами многие компании не смогли профинансировать праздник, и городским властям пришлось взять на себя значительную часть расходов. В общей сложности мэрия потратит на фейерверк 5 млн реалов (около $1,5 млн).

В то же время руководство Рио-де-Жанейро заверило, что не откажется от организации фейерверка, так как это представление привлекает в город большое число туристов. В прошлом году шоу на набережной Копакабана, для организации которого было использовано 24 тонны пиротехники, посмотрели около двух миллионов человек.