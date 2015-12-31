Новый год начинает шествовать по планете: Новая Зеландия и Австралия первыми встретили 2016 (фоторепортаж)

Новая Зеландия и Австралия вошли в новый 2016-й год.

Об этом сообщает издание New Zeland Herald.

«Счастливого Нового года, Новая Зеландия! Вы первые, кто увидел 2016 год», - говорится в сообщении.

В Новой Зеландии Новый год по киевскому времени наступил в 13:00.

«Отсчет времени завершен, фейерверки были использованы, но празднования уверенно продолжаются по всей стране», - говорится в сообщении.

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В одном из крупнейших городов Новой Зеландии Окленде в новогоднюю ночь небо было освещено благодаря запуску полтонны фейерверков с городской башни Скай Тауэр, длина которой 328 метров.

На восточном побережье Австралии Новый год наступил в 15:00 по киевскому времени.

Как сообщает австралийский сайт новостей ABC News, сотни тысяч австралийцев вступили в Новый год, собравшись, чтобы посмотреть фейерверки по всей стране.

По сообщению сайта News.com.au в Сиднее более 1 млн людей заполнили улицы и парки, чтобы увидеть салюты и фейерверки светового шоу, на которое было выделено 7 млн австралийских долларов.

В частности, в Сиднее можно было увидеть разноцветный фейерверк в виде водопада, ниспадающего с моста Харбор-Бридж. Фейерверк сопровождался пиротехническими бабочками, осьминогами и цветами.